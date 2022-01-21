До 18:00 можно проголосовать за претендентов на «Народное признание-2021»

21 января в 18:00 завершится голосование за претендентов на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021». Свой голос еще можно отдать на сайте организатора премии – Псковского агентства информации .

Также оценку соискателям уже начали выставлять 12 экспертов жюри. Второй год подряд их возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Голос каждого члена жюри будет приравниваться к 3% от общего количества голосов, которые были поданы во время второго тура голосования на сайте ПАИ.

Награды будут вручаться в 12-ти номинациях: «Призвание», «Инициатива», «Экомышление», «Наша марка», «Сервис», «Талант», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Бизнесмен года»,«Открытие» и «Событие».

Победители будут определяться путем суммирования голосов экспертов и голосов поданных во время второго тура голосования на сайте ПАИ.