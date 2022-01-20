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Общество

Стал известен состав жюри общественной премии Псковской области «Народное признание»

20 января 2022 года, 12:10

Стал известен состав жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2021». Второй год подряд его возглавляет губернатор Михаил Ведерников.

Стал известен состав жюри общественной премии Псковской области «Народное признание»

В число экспертов вошли председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, глава администрации Пскова Борис Елкин, митрополит Псковский и Порховский Тихон, ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников, начальник областного Управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России, общественный помощник губернатора Светлана Мельничук, известные актёры и исполнители Александр Ревва и Гоша Куценко. Победителей премии прошлого года в жюри представляют сыровар из Себежского района Дмитрий Ершов и руководитель «Форелевого хутора» Андрей Иванов.

Голоса экспертов принесёт дополнительные баллы претендентам на победу — один голос члена жюри «весит» 3% от общего числа голосов, которые набрал номинант во втором туре голосования на сайте Псковского агентства информации. Победителей определят по сумме результатов народного и экспертного голосования.

На сайте ПАИ поддержать претендентов на награду можно до 18:00 21 января. Голосование проходит здесь >>> 

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