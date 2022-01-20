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Общество

Более 2,4 тыс человек приняли участие в крещенских купаниях в Псковской области

20 января 2022 года, 10:51

В Псковской области завершились крещенские купания. Всего в них приняли участие более 2 тыс. 429 человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. Купания прошли без происшествий.

Более 2,4 тыс человек приняли участие в крещенских купаниях в Псковской области

Фото ГУ МЧС по Псковской области

Подготовительные мероприятия были проведены заранее. Так, специалисты осмотрели все участки водоемов для запланированных купаний, они также проверяли соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лед. Рядом с купелями рабочие установили места для обогрева и переодевания, а спуски к купелям оборудовались специальными настилами.

На всех объектах дежурили инспекторы ГИМС МЧС России по Псковской области, специалисты аварийно-спасательной службы, медработники, полиция, представители органов местного самоуправления и общественных организаций. Всего привлекли 197 человек и 51 единицу техники, в том числе 47 человек личного состава и 13 единиц техники от ГУ МЧС России по Псковской области.

В 2022 году на территории Псковской области подготовили 12 купелей. Врачи предупреждают, что людям, которые не подготавливали свои организмы к зимнему плаванию, купаться к Крещение не рекомендуется.

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