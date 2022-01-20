Более 2,4 тыс человек приняли участие в крещенских купаниях в Псковской области

В Псковской области завершились крещенские купания. Всего в них приняли участие более 2 тыс. 429 человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. Купания прошли без происшествий.

Подготовительные мероприятия были проведены заранее. Так, специалисты осмотрели все участки водоемов для запланированных купаний, они также проверяли соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лед. Рядом с купелями рабочие установили места для обогрева и переодевания, а спуски к купелям оборудовались специальными настилами.

На всех объектах дежурили инспекторы ГИМС МЧС России по Псковской области, специалисты аварийно-спасательной службы, медработники, полиция, представители органов местного самоуправления и общественных организаций. Всего привлекли 197 человек и 51 единицу техники, в том числе 47 человек личного состава и 13 единиц техники от ГУ МЧС России по Псковской области.

В 2022 году на территории Псковской области подготовили 12 купелей. Врачи предупреждают, что людям, которые не подготавливали свои организмы к зимнему плаванию, купаться к Крещение не рекомендуется.