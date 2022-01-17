Незакалённым псковичам врачи не рекомендуют купаться в Крещение

Жителям Псковской области, которые не подготавливали свои организмы к зимнему плаванию, врачи не рекомендуют купаться к Крещение. Об этом в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 17 января сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Надежда Рагозина.

По её словам, в крещенские купания, в первую очередь, необходимо призывать здравый смысл. Ничего страшного в данной ситуации не произойдет, если человек на 100% подготовил свой организм с традиционным купаниям. В частности, проводил водные процедуры или на протяжении жизни занимался плаванием. При этом, как отметила Надежда Рагозина, отказаться от крещенских купаний все же стоит в том случае, если в семьи кто-то из родственников заболел коронавирусом, а сам человек на данный момент наблюдается как контактный.

Зампредседателя регионального комитета по здравоохранению также уточнила, что не видит ничего страшного в самой «холодной процедуре». Наибольшую обеспокоенность в данной ситуации вызывает скопление людей, которые будут стоять в очереди в купель.



Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подчеркнул, что не практикует крещенские купания, однако окунание в проруби после бани для него является приятной процедурой.

При этом, по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, купания в Крещение могут повлечь ряд серьезных проблем, так как люди и сами не закаливаются, и детей не закаливают. «Это может быть очень и очень нездорово для организма, и этот стресс испытывать не стоит», – отметил Александр Нестерук.

Как и Надежда Рагозина, он подчеркнул, что ничего страшного в результате купания организму не будет, если человек закалённый. Также Александр Нестерук выразил опасение по поводу скопления народа в местах крещенских купаний.

Главный врач Центра СПИД, главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова отметила, что согласна с Надеждой Рагозиной о важности разума в данном вопросе. По её словам, для незакалённых людей купания в Крещение в лучшем случае могут закончиться насморком, а в худшем – менингитом.