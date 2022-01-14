12 купелей подготовят к празднику Крещения для жителей Псковской области

К празднику Крещения в Псковской области готовят 12 купелей. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Празднование Крещения Господня традиционно пройдёт в ночь с 18 на 19 января. Сейчас ведётся подготовка подготовка сил и средств для обеспечения безопасности граждан.
Обеспечивать безопасность в праздник будут инспекторский состав центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области, медработники, спасатели, сотрудники полиции, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники.
Уже началась подготовка расчистка площадок для установки палаток и мест обогрева, а также дорожек по льду. Оборудование купели установят непосредственно перед началом празднования Крещения.
В Псковской области определены следующие места для крещенских купаний:
|Муниципальное образование
|Адрес
|Дата и время работы
|Гдов
|река Гдовка, г. Гдов, улица 1-я Слободская
|19.01.2022
15:00-16:00
|Гдовский район
|Юшкинская волость, деревня Ветвеник, Чудское озеро
|19.01.2022
13:00 - 14:00
|Гдовский район
|Спицинская волость, деревня Залахтовье, Чудское озеро (База отдыха Тридевять царство)
|19.01.2022
11:00 - 12:00
|Псков
|река Великая, городской пляж
|18.01.2022
22:00 – 02:00
19.01.2022
10:00 – 17:00
|Псковский район
|Тямшанская волость, деревня Бабаево (карьер Выбуты)
|18-19.01.2022
18:00 - 03:00
|Псковский район
|Логозовская волость, деревня Камно
|18-19.01.2022
18:00 - 03:00
|Псковский район
|Торошинская волость, деревня Крипецкое - 1, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь
18-19.01.2022
18:00 - 03:00
|Пушкиногорский район
|озеро Банные, Пушкинские горы, улица Садовая
|19.01.2022
12:00 - 15:00
|Новоржевский район
|купель Святой источник, деревня Боровичи
|18.01.2022
18:30 - 01:00
|Дедовичский район
|посёлок Дедовичи, река Шелонь
|18-19.01.2022
23:00 - 03:00
|Себежский район
|Себеж, улица Замковая, дом 12, озеро Себежское
|19.01.2022
16:00 - 18:00
|Великие Луки
|река Ловать, Великие Луки, Краснофлотская набережная, лодочная станция МУП «ГПКИО» г. Великие Луки
18-19.01.2022
19:00 - 14:00
ГУ МЧС России по Псковской области обращает внимание граждан на то, что время работы купелей может меняться.