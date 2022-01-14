12 купелей подготовят к празднику Крещения для жителей Псковской области

К празднику Крещения в Псковской области готовят 12 купелей. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Празднование Крещения Господня традиционно пройдёт в ночь с 18 на 19 января. Сейчас ведётся подготовка подготовка сил и средств для обеспечения безопасности граждан.

Обеспечивать безопасность в праздник будут инспекторский состав центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области, медработники, спасатели, сотрудники полиции, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники.

Уже началась подготовка расчистка площадок для установки палаток и мест обогрева, а также дорожек по льду. Оборудование купели установят непосредственно перед началом празднования Крещения.

В Псковской области определены следующие места для крещенских купаний:

Муниципальное образование Адрес Дата и время работы Гдов река Гдовка, г. Гдов, улица 1-я Слободская 19.01.2022

15:00-16:00 Гдовский район Юшкинская волость, деревня Ветвеник, Чудское озеро 19.01.2022

13:00 - 14:00 Гдовский район Спицинская волость, деревня Залахтовье, Чудское озеро (База отдыха Тридевять царство) 19.01.2022

11:00 - 12:00 Псков река Великая, городской пляж 18.01.2022

22:00 – 02:00

19.01.2022

10:00 – 17:00 Псковский район Тямшанская волость, деревня Бабаево (карьер Выбуты) 18-19.01.2022

18:00 - 03:00 Псковский район Логозовская волость, деревня Камно 18-19.01.2022

18:00 - 03:00 Псковский район Торошинская волость, деревня Крипецкое - 1, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь 18-19.01.2022 18:00 - 03:00 Пушкиногорский район озеро Банные, Пушкинские горы, улица Садовая 19.01.2022

12:00 - 15:00 Новоржевский район купель Святой источник, деревня Боровичи 18.01.2022

18:30 - 01:00 Дедовичский район посёлок Дедовичи, река Шелонь 18-19.01.2022



23:00 - 03:00





Себежский район Себеж, улица Замковая, дом 12, озеро Себежское 19.01.2022

16:00 - 18:00 Великие Луки река Ловать, Великие Луки, Краснофлотская набережная, лодочная станция МУП «ГПКИО» г. Великие Луки 18-19.01.2022 19:00 - 14:00







ГУ МЧС России по Псковской области обращает внимание граждан на то, что время работы купелей может меняться.