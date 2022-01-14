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Общество

12 купелей подготовят к празднику Крещения для жителей Псковской области

14 января 2022 года, 15:30

К празднику Крещения в Псковской области готовят 12 купелей. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Празднование Крещения Господня традиционно пройдёт в ночь с 18 на 19 января. Сейчас ведётся подготовка подготовка сил и средств для обеспечения безопасности граждан.

Обеспечивать безопасность в праздник будут инспекторский состав центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области, медработники, спасатели, сотрудники полиции, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники.

Уже началась подготовка расчистка площадок для установки палаток и мест обогрева, а также дорожек по льду. Оборудование купели установят непосредственно перед началом празднования Крещения.

В Псковской области определены следующие места для крещенских купаний:

Муниципальное образованиеАдресДата и время работы
Гдоврека Гдовка, г. Гдов, улица 1-я Слободская19.01.2022
15:00-16:00
Гдовский районЮшкинская волость, деревня Ветвеник, Чудское озеро19.01.2022
13:00 - 14:00
Гдовский районСпицинская волость, деревня Залахтовье, Чудское озеро (База отдыха Тридевять царство)19.01.2022
11:00 - 12:00
Псковрека Великая, городской пляж 18.01.2022
22:00 – 02:00
19.01.2022
10:00 – 17:00
Псковский районТямшанская волость, деревня Бабаево (карьер Выбуты)18-19.01.2022
18:00 - 03:00
Псковский районЛогозовская волость, деревня Камно18-19.01.2022
18:00 - 03:00
Псковский район Торошинская волость, деревня Крипецкое - 1, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь 

18-19.01.2022

18:00 - 03:00

Пушкиногорский районозеро Банные, Пушкинские горы, улица Садовая 19.01.2022
12:00 - 15:00
Новоржевский районкупель Святой источник, деревня Боровичи18.01.2022
18:30 - 01:00
Дедовичский районпосёлок Дедовичи, река Шелонь18-19.01.2022

23:00 - 03:00


Себежский районСебеж, улица Замковая, дом 12, озеро Себежское19.01.2022
16:00 - 18:00
Великие Луки река Ловать, Великие Луки, Краснофлотская набережная, лодочная станция МУП «ГПКИО» г. Великие Луки 

18-19.01.2022

19:00 - 14:00




ГУ МЧС России по Псковской области обращает внимание граждан на то, что время работы купелей может меняться.

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