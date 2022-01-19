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Культура / Религия

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Крещения Господня

19 января 2022 года, 10:41

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных жителей региона с праздником Крещения Господня в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Крещения Господня

Фото: Александр Сидоренко

«Этот день считается символом духовного обновления и очищения. Искренне желаю всем светлых мыслей, мира в душе и помощи Божией в благих делах и начинаниях», – написал глава региона.

В этом году крещенские купания традиционно проходят 18 и 19 января. В Псковской области для празднования подготовили 12 купелей. Купель была подготовлена МКУ «Служба благоустройства города». В Пскове принять участие в купаниях можно у Мирожского монастыря на городском пляже.

Однако врачи не рекомендуют жителям Псковской области, которые не подготавливали свои организмы к зимнему плаванию, купаться к Крещение.


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