В Пскове подготовили купель для купаний в Крещение

Купель для крещенских купаний подготовили в Пскове. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Купель была подготовлена МКУ «Служба благоустройства города». Специалисты расчистили берег у Мирожского монастыря от кустарников и снега, обустроили удобный подход к реке, вырубили прорубь на реке Великой и установили деревянную лестницу с ограждениями и поручнями, а также уложили помосты.

Толщина льда на реке в настоящее время составляет 22 см. Из вырезанных для купели льдин сотрудники «Службы благоустройства города» сложили крест. Также к крещенским купаниями на площадке установят палатки, в которых можно будет согреться и переодеться.

«Окунаться можно будет сегодня с 22:00 до 02:00 и завтра с 10:00 до 17:00. В это время будут организованы дежурства временного спасательного поста МЧС и бригады скорой медицинской помощи», – сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин и добавил, что для обеспечения правопорядка также будут привлечены народные дружины.

По его словам, основным условием купаний в Крещение в текущем году является соблюдение социальной дистанции на территории купели и нахождение участников в палатках в медицинских масках.

«Советую также быть осторожными, соблюдать правила безопасности, не находиться в холодной воде длительное время!» – подчеркнул Борис Елкин.