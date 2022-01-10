31 января в Пскове начнут убирать уличные новогодние украшения

Демонтаж новогодних украшений на улицах Пскова начнется 31 января. Об этом в прямом эфире «Псковского телеграма Online» 10 января сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Ранее сити-менеджер Пскова в своем Instagram-аккаунте предложил горожанам выбрать один из двух дней, в который начнут производить демонтаж новогодних украшений в областном центре. Большинство псковичей, порядка 80%, отдали свои голоса за последний день текущего месяца – 31 января. 20% проголосовавших выбрали в опросе 20 января.

Для новогоднего оформления населенных пунктов ряду муниципалитетов Псковской области было выделено по 1 млн рублей. Для украшения Пскова и Великих Лук к Новому году из областного бюджета дополнительно выделили по 10 млн рублей.