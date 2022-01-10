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Общество

Псковичам предложили выбрать время демонтажа городских новогодних украшений

10 января 2022 года, 08:15

Глава администрации Пскова Борис Елкин предложил жителям Пскова выбрать день, в который будут демонтированы иллюминации, украсившие город в новогодние праздники. Соответствующий опрос он разместил в своем Instagram-аккаунте.

Псковичам предложили выбрать время демонтажа городских новогодних украшений

Фото: скрин истории из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

«Когда начать демонтировать новогодние украшения города Пскова?» – обратился к псковичам Борис Елкин и предложил на выбор две даты – 20 и 31 января.

Псковичам предложили выбрать время демонтажа городских новогодних украшений

Фото: скрин истории из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Большинство жителей города, как можно заметить из опроса, предпочли более поздний срок демонтажа новогодних украшений и выбрали последний январский день. За 31 января отдали свой голос 80% проголосовавших, 20% выбрали 20 января.

На украшения Пскова к новогодним праздникам в прошедшем 2021 году было дополнительно выделено 10 млн рублей. Украшения появились в Детском, Финском и Мирожском парках, на площади Ленина, улице Пушкина, в сквере на Четырех углах, а также в других районах. Кроме того, по городу, помимо центральной ели на Октябрьской площади, были установлены несколько новогодних ёлок. 

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