Михаил Ведерников выделил дополнительные средства на новогодние украшения районов Псковской области

Михаил Ведерников выделил дополнительные средства на украшения населённых пунктов Псковской области. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Каждый район получит по 1 млн рублей, Островский – 2 млн рублей из-за численности населения. Псков и Великие Луки уже ранее получили по 10 млн рублей на новогодние украшения.

«Закупки и монтаж будут проведены максимально оперативно. Поставил условие – украшения должны впоследствии остаться и радовать жителей в течение всего года», – подчеркнул Михаил Ведерников и подчеркнул, что «красиво должно быть всегда».