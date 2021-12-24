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Общество

Михаил Ведерников выделил дополнительные средства на новогодние украшения районов Псковской области

24 декабря 2021 года, 16:51

Михаил Ведерников выделил дополнительные средства на украшения населённых пунктов Псковской области. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Каждый район получит по 1 млн рублей, Островский – 2 млн рублей из-за численности населения. Псков и Великие Луки уже ранее получили по 10 млн рублей на новогодние украшения.

«Закупки и монтаж будут проведены максимально оперативно. Поставил условие – украшения должны впоследствии остаться и радовать жителей в течение всего года», – подчеркнул Михаил Ведерников и подчеркнул, что «красиво должно быть всегда».

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