Новогодняя фотозона появилась у железнодорожного вокзала в Пскове

Сказочную фотозону для жителей и гостей региона оборудовали в Пскове. Об этом в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» сообщил Туристский информационный центр Псковской области.

Новогодняя фотозона была установлена на привокзальной площади Пскова у центрального входа в здание железнодорожного вокзала. Место для праздничных фотографий было оборудовано 6 января к приезду в областной центр передвижной резиденции Деда Мороза.

Сказочный поезд Главного российского Волшебника пробудет на железнодорожном вокзале Пскова до 18.00 6 января. Для псковичей и гостей города команда новогоднего экспресса, а также Главный Дед Мороз из Великого Устюга и снегурочка из Костромы подготовили развлекательную праздничную программу. Билеты на нее псковичи раскупили буквально за несколько часов еще в конце ноября прошлого года.