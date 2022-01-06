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Общество

Новогодняя фотозона появилась у железнодорожного вокзала в Пскове

6 января 2022 года, 15:49

Сказочную фотозону для жителей и гостей региона оборудовали в Пскове. Об этом в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» сообщил Туристский информационный центр Псковской области.

Новогодняя фотозона появилась у железнодорожного вокзала в Пскове

Фото: Туристский информационный центр Псковской области

Новогодняя фотозона была установлена на привокзальной площади Пскова у центрального входа в здание железнодорожного вокзала. Место для праздничных фотографий было оборудовано 6 января к приезду в областной центр передвижной резиденции Деда Мороза.

Сказочный поезд Главного российского Волшебника пробудет на железнодорожном вокзале Пскова до 18.00 6 января. Для псковичей и гостей города команда новогоднего экспресса, а также Главный Дед Мороз из Великого Устюга и снегурочка из Костромы подготовили развлекательную праздничную программу. Билеты на нее псковичи раскупили буквально за несколько часов еще в конце ноября прошлого года.

Новогодняя фотозона появилась у железнодорожного вокзала в Пскове

Фото: Туристский информационный центр Псковской области
Новогодняя фотозона появилась у железнодорожного вокзала в Пскове

Фото: Туристский информационный центр Псковской области

«Для создания праздничной атмосферы предлагаем сделать памятные снимки в фотозоне ТИЦ Псковской области. Не забудьте отметить нас в социальных сетях. Давайте творить волшебство вместе! Всем сказочного дня и чудесных выходных», – отметили в Туристском информационном центре.

Сотрудники ТИЦ Псковской области также поблагодарили за помощь в установке фотозоны директора псковского вокзала Евгения Купцова и студию дизайна и флористики «Артишок».

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