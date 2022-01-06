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Общество

В Псков прибыл сказочный «Поезд Деда Мороза»

6 января 2022 года, 14:16

6 января в час дня на железнодорожный вокзал города Пскова прибыл празднично оформленный поезд с резиденцией Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга и Снегурочки из Костромы. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В Псков прибыл сказочный «Поезд Деда Мороза»

Фото: ПАИ

В составе передвижной резиденции Главного Волшебника страны, проехавшей несколько десятков российских городов, имеется паровоз, салон-приемная, вагон-ресторан и вагон-лавка с сувенирами из Костромы и Великого Устюга, а также вагоны для проведения квестов и игр.

Сказочная команда новогоднего экспресса подготовила для псковичей развлекательную программу, в ходе которой гости поезда пройдут квест в стилизованном ретро-вагоне, побывают в передвижной резиденции Зимнего Волшебника, а также примут участие в чаепитие и получат почтовую открытку.

Поезд Деда Мороза пробудет в Пскове до 18.00. После чего продолжит свое путешествие по городам России. В их числе Санкт-Петербург, Великий Новгород, Петрозаводск и другие. 15 января передвижная резиденция вернется в Великий Устюг – в город, с которого началось новогоднее путешествие поезда 5 декабря.

Напомним, билеты в сказочный поезд псковичами были раскуплены за несколько часов еще в конце ноября прошлого года.

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