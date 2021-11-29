Псковичи за несколько часов раскупили все билеты на поезд Деда Мороза

За несколько часов жители Пскова раскупили все билеты на сказочный поезд Деда Мороза, который прибудет в город 6 января в 13:00. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги. На станции поезд пробудет до 18:00 того же дня.

В пресс-службе отметили, что билетов было около сотни, и их раскупили моментально.

«Более того их [прим. билетов] уже нет ни для одного города, который находится по маршруту следования состава на Октябрьской железной дороге. Те, кто не успел, купить билет, пусть не расстраиваются прибытие поезда - само по себе красивое и запоминающееся зрелище. Вагоны будет тянуть паровоз, да и сам состав очень красивый и яркий», – рассказали в пресс-службе.

Проект холдинга «РЖД» – «Поезд Деда Мороза» стартует 5 декабря. Дед Мороз из Великого Устюга на специальном поезде проделает долгий путь по российским городам, в которых поздравит детей, подарит им новогоднее настроение и подарки. По длительности путешествие Деда Мороза займет 41 день. Маршрут включает в себя 36 городов из 31 субъекта России – из Великого Устюга и обратно.

Посетителей вокзалов ожидает развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров в каждом городе, где остановится «Поезд Деда Мороза». Участники смогут окунуться в атмосферу зимней сказки. Также будут доступны сувенирная лавка и кафе. Кроме того, есть возможность посетить передвижную резиденции, но только по билетам и в указанное в них время.

В программе посещения (входит в стоимость билета): посещение передвижной резиденции Деда Мороза; сладкий подарок от Деда Мороза; квест для детей в поезде; чаепитие; журнал. Общее время программы в поезде составит 45 минут.

Праздничная программа на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия Деда Мороза. Участвовать в единовременно смогут до 500 человек. Количество участников мероприятия регламентируется рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.