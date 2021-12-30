Инсталляция светящегося медведя появилась в деревне Крупп Печорского района

Световую инсталляцию в виде медведя установили в деревне Крупп Печорского района 29 декабря. Об этом сообщила районная газета «Печорская правда».

Объект появился на площадке рядом с администрацией Круппской волости, около украшенной ёлки.

«Хозяин российского леса», как отмечает газета, величественен и красив.

Благодаря установленному украшению в деревне появилась новая интересная геолокация.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выделил Печорскому и другим районам на дополнительную закупку новогодних украшений по 1 млн рублей, Островскому – 2 млн. Великие Луки и Псков получили по 10 млн рублей на эти же цели.