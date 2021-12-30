Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Инсталляция светящегося медведя появилась в деревне Крупп Печорского района

30 декабря 2021 года, 08:33

Световую инсталляцию в виде медведя установили в деревне Крупп Печорского района 29 декабря. Об этом сообщила районная газета «Печорская правда».

Инсталляция светящегося медведя появилась в деревне Крупп Печорского района

Фото газеты Печорская правда

Объект появился на площадке рядом с администрацией Круппской волости, около украшенной ёлки.

«Хозяин российского леса», как отмечает газета, величественен и красив. 

Благодаря установленному украшению в деревне появилась новая интересная геолокация.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выделил Печорскому и другим районам на дополнительную закупку новогодних украшений по 1 млн рублей, Островскому – 2 млн. Великие Луки и Псков получили по 10 млн рублей на эти же цели.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще 140 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
Из-за ареста подрядчика в Пскове остановлено строительство парка «Россия – моя История»
Три районных центра Псковской области получат гранты за внедрение дизайн-кодов
Более 90 аварийных бригад будут работать в Псковской области в новогодние праздники
Автомобиль перевернулся в Невельском районе
До -8 градусов прогнозируется в Псковской области 30 декабря
Свыше 500 тысяч рублей украли мошенники у жительницы Псковской области перед Новым годом
Эскиз пешеходного моста через Пскову согласовали на Совете в областной администрации
До -17 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 30 декабря

Комментарии

Авторизация
No comments
Денис Романенко: Добавить трюфельное масло - и получится современное блюдо

Общество
30 декабря 09:21

Денис Романенко: Добавить трюфельное масло - и получится современное блюдо

Оригинальное новогоднее меню от псковского бренд-шефа
Далеко пошли

Общество
28 декабря 16:29

Далеко пошли

Проект «Псковской правды» продолжает развиваться на федеральном уровне
Уязвленная кожа

Общество / Здоровье
28 декабря 09:53

Уязвленная кожа

Почему на коже ног появляются язвы