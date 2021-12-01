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Общество

Популярные общественные пространства в центре Пскова будут дополнительно украшены

1 декабря 2021 года, 13:39

Объявили конкурс на дополнительные украшения в популярные общественные пространства Пскова: Детский парк, площадь Ленина, Финский парк и улица Пушкина. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил 1 декабря на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, передает корреспондент «Псковской правды».

Конкурс украшений включает три номинации, в том числе для жителей, для бизнеса.

Борис Елкин добавил, что украшения в городе уже начинают появляться. Также планируется украсить парк на четырех углах и Мирожский парк.

Главную елку в Пскове на Октябрьской площади установят 15 декабря. Для ее монтажа на день немного ограничат движение на центральной площади. Елки также поставят на четырех углах и на пересечении улицы Труда и Энтузиастов в парке.

Монтаж украшений проводят за счёт 10 млн рублей, которые выделил губернатор Михаил Ведерников, а также за счёт внебюджетных источников.

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