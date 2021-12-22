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Общество

30 декабря в Великих Луках пройдёт новогодняя ярмарка

22 декабря 2021 года, 18:35

30 декабря с 9:00 до 21:00 в Великих Луках пройдёт новогодняя ярмарка. Об этом администрация города сообщает в своем Instagram-аккаунте. 

Мероприятие пройдёт на площади Ленина. На ярмарке будет продаваться продукция от сельхозпроизводителей, крестьяно-фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Также свои товары представят индивидуальные предприниматели и мастера художественных промыслов и ремёсел.

Новогодняя выставка-ярмарка также проходит в Пскове на пешеходной части улицы Пушкина. Она открыта ежедневно с 10.00 до 21.00 с 20 декабря по 14 января. В случае заморозков ниже -10 градусов время её работы может сократиться на два часа –до 19:00.

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