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Общество

Время работы новогодней ярмарки в Пскове может измениться при сильных заморозках

22 декабря 2021 года, 14:55

Время работы новогодней ярмарки на улице Пушкина в Пскове может быть изменено в связи с погодными условиями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Время работы новогодней ярмарки в Пскове может измениться при сильных заморозках

Фото: Андрей Степанов

В случае, если столбики термометров будут показывать ниже -10 градусов, время работы сократят на 2 часа – до 19:00.

В этом году ярмарка проходит в новом формате. Производители сувениров, фермеры и мастера ручной работы продают свои товары в деревянных домиках, украшенных новогодней иллюминацией.

Ярмарка планирует работу до 14 января с 10:00 до 21:00.

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