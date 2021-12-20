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Общество

Новогодняя ярмарка открылась в Пскове

20 декабря 2021 года, 11:19

В Пскове 20 декабря открылась новогодняя ярмарка. Об этом сообщает Туристский информационный центр Псковской области на своей странице в Instagram.

Новогодняя ярмарка открылась в Пскове

Новогодняя выставка-ярмарка, который расположилась на пешеходной части улицы Пушкина в Пскове, будет открыта ежедневно с 10.00 до 21.00 с 20 декабря по 7 января.

Жители и гости города смогут приобрести «псковские цукаты», медовую продукцию, ремесленные изделия ручной работы, новогодние сувениры, изделия из смолы и дерева, гастрономические новогодние сувениры, товары крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, а также товары народного промысла и многое другое.

Кроме того, на территории новогодней выставки-ярмарки работают автолавки и фудтраки.

Организатором выступает «Парки и Ярмарки города Пскова».

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Комментарии

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Бабулечка
14:29 20.12.2021

Вот это да! Диво дивное! Эти китайские побрякушки на каждом рынке в продаже, без дополнительных трат из бюджета, без кукодов. Почему же запретили осенью сельскохозяйственную ярмарку, не дали возможность людям заготовить овощи, приобрести и другие продукты, реализовать местным труженикам продукцию? Уже отвыкли от вашей щедрости, давно. Что там ожидает жителей после встречи Нового года, после фейерверка? Посмотрим.

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