Новогодняя ярмарка открылась в Пскове

В Пскове 20 декабря открылась новогодняя ярмарка. Об этом сообщает Туристский информационный центр Псковской области на своей странице в Instagram.

Новогодняя выставка-ярмарка, который расположилась на пешеходной части улицы Пушкина в Пскове, будет открыта ежедневно с 10.00 до 21.00 с 20 декабря по 7 января.

Жители и гости города смогут приобрести «псковские цукаты», медовую продукцию, ремесленные изделия ручной работы, новогодние сувениры, изделия из смолы и дерева, гастрономические новогодние сувениры, товары крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, а также товары народного промысла и многое другое.

Кроме того, на территории новогодней выставки-ярмарки работают автолавки и фудтраки.

Организатором выступает «Парки и Ярмарки города Пскова».