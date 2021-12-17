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Общество

Юлия Пересильд планирует отметить Новый год с детьми в Пскове

17 декабря 2021 года, 11:42

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд планирует провести Новый год с детьми в Пскове. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Юлия Пересильд планирует отметить Новый год с детьми в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

Подписчики задавали ей вопросы на тему новогодних праздников. Одним из них был «Где будете отмечать?».

«Очень надеюсь в Пскове с детьми», – ответила Юлия Пересильд.

Актриса старается посещать Псков, как только появляется такая возможность. Для Юлии Пересильд он является местом силы. « Это мои корни, моя почва», - рассказывала ранее уроженка Пскова, отвечая на вопросы своих подписчиков.

О том, как прошло приземление киноэкипажа в составе Юлии Пересильд и Клима Шипенко после их 12-тидневного пребывания на Международной космической станции, читайте по ссылке.

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