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Общество / Важная дата

Мемориальный комплекс может появиться на месте лагеря «Шталаг» в Пскове

16 декабря 2021 года, 20:15

На месте лагеря «Шталаг» в Пскове может появиться мемориальный комплекс. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии на канале «Россия 24» 16 декабря.

Он напомнил, что недавно территория лагеря советских военнопленных «Шталаг 372» была признана региональным объектом культурного наследия. « Была проведена большая работа, чтобы зафиксировать статус, сейчас заканчивается оформление документов», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что дальнейшая судьба территории будет обсуждаться с общественностью, с ветеранами. Возможно, там создадут мемориальный парк.

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