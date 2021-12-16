Мемориальный комплекс может появиться на месте лагеря «Шталаг» в Пскове

На месте лагеря «Шталаг» в Пскове может появиться мемориальный комплекс. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии на канале «Россия 24» 16 декабря.

Он напомнил, что недавно территория лагеря советских военнопленных «Шталаг 372» была признана региональным объектом культурного наследия. « Была проведена большая работа, чтобы зафиксировать статус, сейчас заканчивается оформление документов», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что дальнейшая судьба территории будет обсуждаться с общественностью, с ветеранами. Возможно, там создадут мемориальный парк.