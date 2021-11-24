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Культура / Наследие

Объектом регионального культурного наследия признана территория лагеря «Шталаг 372» в Пскове

24 ноября 2021 года, 12:50

Территорию лагеря советских военнопленных «Шталаг 372», находящуюся в Пскове, признали объектом культурного наследия Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. «Шталаг 372» является одним из самых крупных северо-западных немецких концентрационных лагерей для военнопленных в годы Великой Отечественной войны.

Объектом регионального культурного наследия признана территория лагеря «Шталаг 372» в Пскове

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Соответствующий приказ о признании был подписан председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком. Также в рамках него были закреплены границы исторической территории лагеря «Шталаг 372» и утверждены требования к градостроительным регламентам в границах его территории и к осуществлению деятельности.

Для принятия решения о включении исторического памятника в единый госреестр объектов культурного наследия народов России в качестве объекта культурного наследия регионального значения специалистами была проведения историко-культурная экспертиза. Она подтвердила целесообразность признания и включения в реестр данного культурного объекта.

«Шталаг 372», как один из немецких концентрационных лагерей, действовал на территории Северо-Запада с осени 1941-го по декабрь 1943 года. Он располагался в бывших конюшнях 5-го Омского пехотного полка, которым командовал во время службы в Пскове Константин Рокоссовский. Согласно данным Чрезвычайной государственной комиссии, за время существования «Шталаг 372» в нем погибло свыше 75 тыс. человек.

В настоящее время территория лагеря советских военнопленных – выявленного объекта регионального культурного наследия – находится в Пскове между улицами Генерала Маргелова, Шестака, Юбилейная и Майора Доставалова.

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