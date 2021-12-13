Порядка 30 деревьев украсят в Финском парке в Пскове

В Финском парке украсят около 30 деревьев. Об этом глава администрации Пскова Борис Елкин рассказал в эфире «Псковского телеграма Online» 13 декабря.

По словам главы администрации города, украшение Пскова продолжается благодаря помощи губернатора Михаила Ведерникова и выделенным дополнительным средствам. Так, в Финском парке проходит установка украшений на деревьях. Как сообщил Борис Елкин, эта локация будет облагорожена на постоянной основе.

Также в городе появятся дополнительные малые архитектурные формы: новые арки, световые фонтаны. В Мирожском парке установят свисающие сосульки. Контракт размером 10 млн продолжают реализовывать.