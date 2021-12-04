Три светодиодных фонтана появятся на площади Ленина в Пскове

Новые иллюминации закуплены для украшения Пскова к Новому году. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram. Так, на площади Ленина установят три светодиодных фонтана, в Финском и Детском парках поставят тоннели и арки.

Кроме того, планируется создать световой парк «Лукоморье» со сказочными фигурами.

В целом к Новому году в Пскове украсят Финский, Детский и Мирожский парки, площадь Ленина и улицу Пушкина.

Михаил Ведерников попросил главу администрации Пскова Бориса Елкина установить центральную городскую ёлку уже на следующей неделе. Ёлки также появятся в сквере на Четырех углах, в парке на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов.

Также по данному по вопросу началась работа в Великих Луках. В 2020 году многие жители города обращались с просьбой обновить праздничную иллюминацию Великих Лук.

«Совместными усилиями нам удалось это сделать, – поделился Михаил Ведерников. – 99 новых световых элементов украсят любимые места великолучан. Будут подсвечены деревья на набережной Ловати, а в парке Культуры и отдыха будут установлены яркие светодиодные конструкции».

Пскову и Великим Лукам в этом году всего дополнительно выделили 20 млн руб на подготовку к новогодним праздникам.