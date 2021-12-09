Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Партии

Шлосберг затруднился сказать, кто получит мандат Пермякова в Псковской гордуме

9 декабря 2021 года, 17:06

Лидер Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг затруднился сказать, кому будет передан мандат депутата Псковской городской Думы, освободившийся в связи с уходом Дмитрия Пермякова. «У нас в партии все решения принимаются коллегиально», - заявил Лев Шлосберг в беседе с корреспондентом «Псковской правды».

Он пояснил, что после того, как городская Дума прекратит депутатские полномочия Дмитрия Пермякова, это решение будет передано в Территориальную избирательную комиссию Пскова. В свою очередь, ТИК направит уведомление в партию.

«Согласно закону, после этого у нас будет 14 дней, чтобы бюро регионального совета партии приняло решение о передаче мандата», - сказал лидер псковского «Яблоко». Он добавил, что решение будет коллегиальным — в бюро состоят девять человек.

Вакантное место в гордуме займёт один из кандидатов, которые были включены в список партии на выборах в 2017 году. Таким образом, на мандат претендуют более 40 человек.

Также Лев Шлосберг уточнил, что Дмитрий Пермяков принял решение о сложении депутатского мандата в связи с тем, что долгое время будет проходить обучение за пределами страны и не сможет участвовать в работе городской Думы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Похищенного ребенка ищут в Псковской области
45% студентов ПсковГУ привились от ковида
Псковский студент-медик принял роды в машине скорой помощи
Сортировочные площадки для больных с симптомами коронавируса предлагается открыть в Псковской области
Ведерников поручил проверить псковские организации с большим количеством медотводов от вакцинации
73 школьных класса закрыли на карантин по ОРВИ в Псковской области
В Пскове восстанавливают пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова
Губернатор предложил стимулировать псковских медиков за вакцинацию беременных
Два района Псковской области перевыполнили план по вакцинации от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Светлое электронное будущее

Политика / Выборы
2 декабря 19:48

Светлое электронное будущее

В Псковской области обсудили итоги и уроки прошедших выборов и задумались о следующих
Первый пошёл

Политика
1 декабря 11:15

Первый пошёл

Депутаты рассмотрели проект бюджета на 2022 год
Код преткновения

Политика
26 ноября 10:55

Код преткновения

Областные депутаты поспорили о методах борьбы с коронавирусом