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Политика / Партии

В псковской гордуме проверяют подлинность заявления Дмитрия Пермякова о сложении депутатских полномочий

9 декабря 2021 года, 12:41

Юристы Псковской городской Думы проверяют подлинность заявления Дмитрия Пермякова о сложении депутатских полномочий, поступившего на имя главы Пскова Елены Полонской 9 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в управлении делами представительного органа.

В псковской гордуме проверяют подлинность заявления Дмитрия Пермякова о сложении депутатских полномочий
Дмитрий Пермяков
Фото из социальной сети
Письмо от депутата поступило по электронной почте и заверено электронной подписью, однако сам он на связь не выходит. «Мы должны понимать, что это заявление действительно исходит от депутата, чтобы потом не оказалось, что у него взломали ящик», - пояснили «Псковской правде» в гордуме Пскова.

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В случае, если информация о добровольном сложении полномочий Дмитрием Пермяковым найдет подтверждение, его заявление будет рассмотрено комитетом гордумы по правовым вопросам и местному самоуправлению, а затем вынесено на очередную сессию представительного органа, которая по предварительным данным должно состояться 24 декабря. Присутствие самого депутата при этом не требуется.

Дмитрий Пермяков получил мандат депутата Псковской городской Думы по списку партии «Яблоко» 30 октября 2019 года. Это произошло после того, как занимавший ранее кресло депутата гордумы от «Яблока» Артур Гайдук сложил полномочия в связи с избранием в Псковское областное Собрание.

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