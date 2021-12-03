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Общество

Главную елку Пскова установят 8 декабря

3 декабря 2021 года, 12:57

8 декабря на Октябрьской площади в Пскове начнут устанавливать главную новогоднюю елку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Главную елку Пскова установят 8 декабря

Фото: Андрей Степанов

В связи с этим 9:00 до 24:00 введут ограничение движения автотранспорта по примыкающим к центральному кругу полосам движения. По этой причине в указанное время есть вероятность возникновения заторов машин в центре города.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда, а также обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта.

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