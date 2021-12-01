Два новых заместителя будут у главы администрации города Пскова Бориса Елкина. Об этом он сообщил 1 декабря на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, передает корреспондент «Псковской правды».

Кандидатами глава администрации города назвал Алексея Несмашного на роль заместителя и Ирину Иванову на роль первого заместителя. Как у первого зама у неё будет расширенный функционал.

Из троих нынешних заместителей Бориса Елкина останутся двое: Елена Жгут и Павел Волков.

Также глава администрации Пскова анонсировал смену руководства в городском управлении культуры.

Кандидатуры на посты заместителей главы администрации на должность руководителя управления культуры будут рассмотрены на следующей сессии Псковской городской Думы 7 декабря.



