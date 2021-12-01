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Политика

Два новых заместителя будут у главы администрации города Пскова

1 декабря 2021 года, 12:43

Два новых заместителя будут у главы администрации города Пскова Бориса Елкина. Об этом он сообщил 1 декабря на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, передает корреспондент «Псковской правды».

Кандидатами глава администрации города назвал Алексея Несмашного на роль заместителя и Ирину Иванову на роль первого заместителя. Как у первого зама у неё будет расширенный функционал. 

Из троих нынешних заместителей Бориса Елкина останутся двое: Елена Жгут и Павел Волков. 

Также глава администрации Пскова анонсировал смену руководства в городском управлении культуры.

Кандидатуры на посты заместителей главы администрации на должность руководителя управления культуры будут рассмотрены на следующей сессии Псковской городской Думы 7 декабря. 


 

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Комментарии

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Бабулечка
17:42 01.12.2021

Иванова "заслужила" за личную преданность. Бегала по госпредприятиям ,застраивала сотрудников организаций, проверяла опоздавших на работу,помнят работники,"хорошо" помнят. Её непременно в мэры. А мадам, которая постарше, будет продолжать сочинять отписки. В ожидании прорыва.

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