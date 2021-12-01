Руководителем управлением культуры Пскова станет Дмитрий Яковлев

Дмитрий Яковлев займет место главы управления культуры администрации города Пскова. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил 1 декабря на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, передает корреспондент «Псковской правды».

Действующий руководитель, как сообщил Борис Елкин, начинает работать в муниципальном предприятии.

«По линии культуры есть много грантовой поддержки, много проектов надо будет реализовывать», – отметил Борис Елкин.

Дмитрий Яковлев родился в 1984 году в Пскове. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств по направлению «Режиссура и продюсирование шоу-программ». Прошел профпереподготовку в Северо-Западной Академии госслужбы.

Он являлся членом Общественной палаты Псковской области, работал в аппарате Псковской гордумы, а также возглавлял региональное отделение общественной организации «Трезвая Россия». В 2021 году Дмитрий Яковлев стал исполнительным секретарем Псковского городского отделения «Единой России».