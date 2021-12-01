Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Руководителем управлением культуры Пскова станет Дмитрий Яковлев

1 декабря 2021 года, 12:58

Дмитрий Яковлев займет место главы управления культуры администрации города Пскова. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил 1 декабря на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, передает корреспондент «Псковской правды».

Действующий руководитель, как сообщил Борис Елкин, начинает работать в муниципальном предприятии.

«По линии культуры есть много грантовой поддержки, много проектов надо будет реализовывать», – отметил Борис Елкин.

Дмитрий Яковлев родился  в 1984 году в Пскове. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств по направлению «Режиссура и продюсирование шоу-программ». Прошел профпереподготовку в Северо-Западной Академии госслужбы.

Он являлся членом Общественной палаты Псковской области, работал в аппарате Псковской гордумы, а также возглавлял региональное отделение общественной организации «Трезвая Россия». В 2021 году Дмитрий Яковлев стал исполнительным секретарем Псковского городского отделения «Единой России».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На более 100 площадках в Псковской области пройдет акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
Владимир Путин поддержал новую программу расселения аварийного жилья
До -13 градусов опустится температура воздуха в Псковской области в ночь на 2 декабря
Режиссёр документального кино рассказала, почему её Instagram захватили псковские бабушки
В 2022 году в ПсковГУ появится новая цифровая библиотека
На развитие городской велоинфраструктуры могут повлиять жители Пскова
Санаторий «Хилово» получил категорию «Премиум»
С 3 декабря в Пскове изменится расписание движения трех городских автобусов
Свыше 180 млн получит Псковская область на поддержку сельхозпроизводителей

Комментарии

Авторизация
No comments
Нос к носу

Общество / Здоровье
1 декабря 12:01

Нос к носу

Выйти за пределы

Общество
29 ноября 17:32

Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку
Миллион перемен

Общество / Образование
25 ноября 09:07

Миллион перемен

Как юные псковичи стали миллионерами благодаря упорству и таланту