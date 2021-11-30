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Общество

Полевой археологический сезон завершился в Псковской области

30 ноября 2021 года, 17:37

В Псковской области завершился полевой археологический сезон. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил «Археологический центр Псковской области».

Полевой археологический сезон завершился в Псковской области

Фото: Археологический центр Псковской области

По словам археологов, раскопки в Псковской области завершились в связи с прохождением неблагоприятного природного явления на территории региона.

«Раскопки 2021 года завершены! Теперь нас ждут коллекции находок, чертежи, фотографии и многотомные отчёты», – отметили сотрудники Археологического центра Псковской области.

Ранее в ходе раскопок псковскими археологами были обнаружены обломки древних глиняных дисков для ткацкого стана и очаг XI века.

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