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Культура / Наследие

Очаг XI века обнаружили Псковские археологи

30 ноября 2021 года, 13:00

Очаг XI века обнаружили археологи на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом говорят фрагменты контура жилой постройки и печи, которые обнаружили на участке раскопа между церковью Варлаама Хутынского и церковью Воскресения со Стадища. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс службе администрации региона со ссылкой на Археологический центр Псковской области.

Очаг XI века обнаружили Псковские археологи

Фото: Археологический центр Псковской области

Обнаруженное, как рассказала сотрудница Археологического центра Псковской области Елена Салмина, говорит о том, что в данный временной период на этом месте был комплекс жилых строений с отопительными сооружениями. Границы древней улицы Званицы проходили в том же направлении, что и современная улица, но ближе к реке Пскове.

Исследования на улице Леона Поземского, на которой проводится масштабная реконструкция дороги, дали возможность получить более подробную информацию о формировании этой части города.

Очаг XI века обнаружили Псковские археологи

Фото: Археологический центр Псковской области

Археологам удалось изучить историю военных столкновений и пожаров, зафиксировали микроотрезки древней улицы, а также обнаружили коллекцию находок, в число которых вошли обломки глиняных дисков для ткацкого станка, жернова мельницы XVI–XVII веков, украшения раннего периода, нательные кресты, подошвы от кожаных сапог, целая керамическая фляга и другая посуда, расколотый водолей, фрагменты «голландских» изразцов, свинцовые пули и оружие.

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«Найденный материал будет рассортирован. Индивидуальные предметы будут зарисованы и отфотографированы, затем пройдут обработку в камеральной лаборатории, после чего будут частично направлены на реставрацию и 3D-копирование. Результаты поисков на улице Поземского будут представлены на временных выставках. В конечном итоге они останутся в фондах музеев и на страницах научных изданий», – поделилась Елена Салмина.

На улице Леона Поземского реконструируют дорожный участок от улицы Набат до Ипподромной. Работы во многом сдерживаются на части объекта из-за продолжающихся археологических раскопок. Согласно федеральному закону «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» они осуществляются на месте, имеющем статус объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова».

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