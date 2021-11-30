Очаг XI века обнаружили Псковские археологи

Очаг XI века обнаружили археологи на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом говорят фрагменты контура жилой постройки и печи, которые обнаружили на участке раскопа между церковью Варлаама Хутынского и церковью Воскресения со Стадища. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс службе администрации региона со ссылкой на Археологический центр Псковской области.



Обнаруженное, как рассказала сотрудница Археологического центра Псковской области Елена Салмина, говорит о том, что в данный временной период на этом месте был комплекс жилых строений с отопительными сооружениями. Границы древней улицы Званицы проходили в том же направлении, что и современная улица, но ближе к реке Пскове. Исследования на улице Леона Поземского, на которой проводится масштабная реконструкция дороги, дали возможность получить более подробную информацию о формировании этой части города.



Археологам удалось изучить историю военных столкновений и пожаров, зафиксировали микроотрезки древней улицы, а также обнаружили коллекцию находок, в число которых вошли обломки глиняных дисков для ткацкого станка, жернова мельницы XVI–XVII веков, украшения раннего периода, нательные кресты, подошвы от кожаных сапог, целая керамическая фляга и другая посуда, расколотый водолей, фрагменты «голландских» изразцов, свинцовые пули и оружие.

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