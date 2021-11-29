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Культура / Наследие

Обломки древних глиняных дисков для ткацкого стана обнаружили псковские археологи

29 ноября 2021 года, 13:46

Псковские археологи на улице Леона Поземского обнаружили обломки глиняных дисков для ткацкого стана. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Обломки древних глиняных дисков для ткацкого стана обнаружили псковские археологи

На прошлой неделе, по сообщению археологов, был зафиксирован и разобран очаг XI-XII века. Найденные в конструкции очага обломки глиняных дисков для ткацкого стана предположительно могут быть датированы гораздо более древним временем.

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