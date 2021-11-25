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Экономика / ЖКХ

Водоснабжение на улице Юбилейной в Пскове восстановлено

25 ноября 2021 года, 11:38

Ремонтные работы на водопроводе по улице Юбилейной в Пскове завершены. Об этом «Горводоканал» сообщил в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Водоснабжение на улице Юбилейной в Пскове восстановлено

Фото: «Горводоканал»

Водоснабжение было восстановлено в нескольких многоквартирных жилых домах по улице Юбилейной, а также в детском саду на улице Доставалова.

«На текущий момент водоснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме. Аварийный участок сети отключен от системы водоснабжения», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25 ноября в Пскове на водопроводе по улице Юбилейной произошла авария, из-за которой без воды остались ряд городских объектов.

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