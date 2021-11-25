Водоснабжение на улице Юбилейной в Пскове восстановлено

Ремонтные работы на водопроводе по улице Юбилейной в Пскове завершены. Об этом «Горводоканал» сообщил в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Водоснабжение было восстановлено в нескольких многоквартирных жилых домах по улице Юбилейной, а также в детском саду на улице Доставалова.

«На текущий момент водоснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме. Аварийный участок сети отключен от системы водоснабжения», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25 ноября в Пскове на водопроводе по улице Юбилейной произошла авария, из-за которой без воды остались ряд городских объектов.