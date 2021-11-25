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Экономика / ЖКХ

Горводоканал устраняет аварию на улице Юбилейной в Пскове

25 ноября 2021 года, 09:06

Аварийные бригады «Горводоканала» устраняют аварию на водопроводе, которая произошла в Пскове по адресу Юбилейной, 34а прошедшей ночью. Об этом предприятие сообщило в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Горводоканал устраняет аварию на улице Юбилейной в Пскове

Фото: МП город Псков «Горводоканал»

На данный момент, по сообщению представителей «Горводоканала», без водоснабжения остаются несколько многоквартирных домов Пскова. В частности, по улице Юбилейной без воды остались дома № 30а, 32 и 32а. Также водоснабжение было отключено в детском саду по улице Шестака, 18.

«В детский сад осуществлён подвоз воды. В случае увеличения времени ликвидации аварии в жилые дома также будет осуществлён подвоз воды», – говорится в сообщении.

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