Горводоканал устраняет аварию на улице Юбилейной в Пскове

Аварийные бригады «Горводоканала» устраняют аварию на водопроводе, которая произошла в Пскове по адресу Юбилейной, 34а прошедшей ночью. Об этом предприятие сообщило в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент, по сообщению представителей «Горводоканала», без водоснабжения остаются несколько многоквартирных домов Пскова. В частности, по улице Юбилейной без воды остались дома № 30а, 32 и 32а. Также водоснабжение было отключено в детском саду по улице Шестака, 18.

«В детский сад осуществлён подвоз воды. В случае увеличения времени ликвидации аварии в жилые дома также будет осуществлён подвоз воды», – говорится в сообщении.