В Пскове после капремонта в эксплуатацию ввели еще 14 новых лифтов

14 новых лифтов ввели в эксплуатацию в Пскове после проведения капитального ремонта. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Псковской области.

Новые современные лифты появились в пяти псковских многоквартирных домах по адресам: улица Коммунальная, 69, улица Кузбасской Дивизии, 30а и 38, улица Рокоссовского, 1 и улица Инженерная, 25.

В рамках реализации программы капитального ремонта по замене лифтов производится полна замена системы безопасности и управления, силового оборудования, кабины лифтов. Также устанавливаются новые лифтовые порталы на этажах и меняется оборудование в лифтовых шахтах. Региональный оператор на особом контроле держит качество работ по замене лифтового оборудования и сроки их завершения.

Ранее в двух многоквартирных домах Пскове в эксплуатацию ввели восемь новых лифтов.