Восемь лифтов заменили в двух домах Пскова

В двух многоквартирных домах в Пскове завершены и приняты работы по замене восьми лифтов. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Псковской области. Приемочные комиссии выполненных работ состоялись 15 ноября.
В двух многоквартирных домах в Пскове завершены и приняты работы по замене восьми лифтов. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Псковской области. Приемочные комиссии выполненных работ состоялись 15 ноября.
Лифтовое оборудование было заменено в восьми подъездах двух многоквартирных домах в Пскове по адресам: улица Байкова, 4 и улица Труда, 53. Подрядчиком – АО «Щербинский лифтостроительный завод» – были установлены новые лебедки, двигатели и системы диспетчеризации. Также были заменены на новые старые лифтовые кабины. Они выполнены в современном дизайне и имеют антивандальное покрытие. Кроме того, в рамках работ были проведены пуско-наладочные работы и заменены направляющие в шахтах и электрические сети.
В ходе приемочной комиссии выполненных работ были проверены бесшумность хода и плавность лифтового оборудования, точность остановки, бесшумность открывания и закрывания дверей, возможность перегруза, а также связь с диспетчером. По данным адресам в ходе осмотров все акты были единогласно подписаны всеми участниками приемочной комиссии.
В скором времени, после подачи необходимых документов управляющей организацией в Ростехнадзор, данные лифты в домах №4 по улице Байкова и №53 по улице Труда введут в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию новых лифтов с их последующим запуском в рабочий режим будет выдано сотрудниками Ростехнадзором по результатам контрольного осмотра.