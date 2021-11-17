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Общество

Восемь лифтов заменили в двух домах Пскова

17 ноября 2021 года, 17:26

В двух многоквартирных домах в Пскове завершены и приняты работы по замене восьми лифтов. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Псковской области. Приемочные комиссии выполненных работ состоялись 15 ноября.

Восемь лифтов заменили в двух домах Пскова

Фото: фонд капитального ремонта Псковской области
Восемь лифтов заменили в двух домах Пскова

Фото: фонд капитального ремонта Псковской области

Лифтовое оборудование было заменено в восьми подъездах двух многоквартирных домах в Пскове по адресам: улица Байкова, 4 и улица Труда, 53. Подрядчиком – АО «Щербинский лифтостроительный завод» – были установлены новые лебедки, двигатели и системы диспетчеризации. Также были заменены на новые старые лифтовые кабины. Они выполнены в современном дизайне и имеют антивандальное покрытие. Кроме того, в рамках работ были проведены пуско-наладочные работы и заменены направляющие в шахтах и электрические сети.

Восемь лифтов заменили в двух домах Пскова

Фото: фонд капитального ремонта Псковской области
Восемь лифтов заменили в двух домах Пскова

Фото: фонд капитального ремонта Псковской области

В ходе приемочной комиссии выполненных работ были проверены бесшумность хода и плавность лифтового оборудования, точность остановки, бесшумность открывания и закрывания дверей, возможность перегруза, а также связь с диспетчером. По данным адресам в ходе осмотров все акты были единогласно подписаны всеми участниками приемочной комиссии.

В скором времени, после подачи необходимых документов управляющей организацией в Ростехнадзор, данные лифты в домах №4 по улице Байкова и №53 по улице Труда введут в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию новых лифтов с их последующим запуском в рабочий режим будет выдано сотрудниками Ростехнадзором по результатам контрольного осмотра.

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