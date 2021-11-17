Восемь лифтов заменили в двух домах Пскова

В ходе приемочной комиссии выполненных работ были проверены бесшумность хода и плавность лифтового оборудования, точность остановки, бесшумность открывания и закрывания дверей, возможность перегруза, а также связь с диспетчером. По данным адресам в ходе осмотров все акты были единогласно подписаны всеми участниками приемочной комиссии.

В скором времени, после подачи необходимых документов управляющей организацией в Ростехнадзор, данные лифты в домах №4 по улице Байкова и №53 по улице Труда введут в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию новых лифтов с их последующим запуском в рабочий режим будет выдано сотрудниками Ростехнадзором по результатам контрольного осмотра.