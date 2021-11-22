Как используется система «скуд», рассказали в Псковской областной инфекционке

Что такое система «скуд» и как ее используют, рассказали в Псковском агентстве информации в рамках нового проекта – «А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы.

Система «скуд» установлена по всей больнице. Она позволяет персонифицировать, отслеживать и ограничивать доступ сотрудников в разные зоны. У каждого прописано, в какое помещение он имеет доступ. Благодаря системе есть возможность определить, был ли медперсонал у пациента, когда и как долго там находился.

Двери в боксы закрыты для пациентов. В общих зонах Псковской областной инфекционной больницы установили 147 камер видеонаблюдения.

А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы – совместный проект Псковского агентства информации и Псковской областной инфекционной больницы.

Ранее стало известно, как в медучреждении работает система палатной сигнализации, для чего используется вызывная панель и часы, разработанные Минобороны. Также рассказали о передаточном дезинфицирующем окне и единой базе данных в Псковской областной инфекционке.