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Общество / Здоровье

Зачем нужна единая база данных, рассказали в Псковской инфекционке

19 ноября 2021 года, 13:47

Для чего в Псковской инфекционке используется единая база данных, рассказали в Псковском агентстве информации в рамках нового проекта – «А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы.

Зачем нужна единая база данных, рассказали в Псковской инфекционке

Единая российская система данных позволяет молниеносно получить доступ к КТ любого человека медикам всей страны, авторизированным в единой системе. Данные безопасно хранятся.

Польза данной системы в том, что в случае переезда или поездки человека специалисты всегда смогут обратиться к снимкам. Проводящиеся в Псковской областной инфекционке КТ попадают на сервер и потом в центр архивации медизображений.

А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы – совместный проект Псковского агентства информации и Псковской областной инфекционной больницы.

Ранее стало известно, как в медучреждении работает система палатной сигнализации, для чего используется вызывная панель и часы, разработанные Минобороны. Также рассказали о передаточном дезинфицирующем окне.

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