Разработку Минобороны внедрили в Псковской инфекционной больнице

О том, для чего в палатах Псковской областной инфекционной больницы используется разработка Министерства обороны РФ, рассказали в Псковском агентстве информации в рамках проекта – «А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы.

Специальные часы, разработанные Минобороны, являются прибором, синхронизированным с другими системами инфекционной больницы. На данный момент ими активно пользуются в пульмонологии. Часы, являющиеся дублирующей системой, кладут тем пациентам, которым тяжело дотянуться до пульта над головой. Когда больные нажимают две кнопки, сигнал немедленно поступает на пост дежурной медицинской сестре, и персонал отправляется в бокс на помощь.

«А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы – совместный проект Псковского агентства информации и Псковской областной инфекционной больницы. Ранее стало известно, как в медучреждении работает система палатной сигнализации и для чего используется вызывная панель.