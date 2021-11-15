Передаточным дезинфицирующим окном оснащены боксы Псковской инфекционки

О том, зачем нужно передаточное окно в каждом боксе Псковской областной инфекционной больницы, рассказали в Псковском агентстве информации в рамках нового проекта – «А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы.

Передаточное окно представляет собой встроенный в стену бокс с магнитными замками. Механизм его действия заключается в том, что если с одной стороны бокс открыт, то с другой дверца блокируется. Внутри большой напор кварца, который убивает вирусы.



Приспособление используется для раздачи еды, для бесконтактной и дезинфицирующей передачи предметов.