Передаточным дезинфицирующим окном оснащены боксы Псковской инфекционки

О том, зачем нужно передаточное окно в каждом боксе Псковской областной инфекционной больницы, рассказали в Псковском агентстве информации в рамках нового проекта – «А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы.
О том, зачем нужно передаточное окно в каждом боксе Псковской областной инфекционной больницы, рассказали в Псковском агентстве информации в рамках нового проекта – «А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы.
Передаточное окно представляет собой встроенный в стену бокс с магнитными замками. Механизм его действия заключается в том, что если с одной стороны бокс открыт, то с другой дверца блокируется. Внутри большой напор кварца, который убивает вирусы.
Приспособление используется для раздачи еды, для бесконтактной и дезинфицирующей передачи предметов.
А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы – совместный проект Псковского агентства информации и Псковской областной инфекционной больницы. Ранее стало известно, как в медучреждении работает система палатной сигнализации, для чего используется вызывная панель и часы, разработанные Минобороны.