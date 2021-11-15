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Общество

Передаточным дезинфицирующим окном оснащены боксы Псковской инфекционки

15 ноября 2021 года, 13:27

О том, зачем нужно передаточное окно в каждом боксе Псковской областной инфекционной больницы, рассказали в Псковском агентстве информации в рамках нового проекта – «А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы. 

Передаточным дезинфицирующим окном оснащены боксы Псковской инфекционки

Передаточное окно представляет собой встроенный в стену бокс с магнитными замками. Механизм его действия заключается в том, что если с одной стороны бокс открыт, то с другой дверца блокируется. Внутри большой напор кварца, который убивает вирусы.

Приспособление используется для раздачи еды, для бесконтактной и дезинфицирующей передачи предметов.


А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы – совместный проект Псковского агентства информации и Псковской областной инфекционной больницы. Ранее стало известно, как в медучреждении работает система палатной сигнализации, для чего используется вызывная панель и часы,  разработанные Минобороны.

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