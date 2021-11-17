К 12.00 18 ноября рассчитывают восстановить водоснабжение на Завеличье в Пскове

Водоснабжение на Завеличье в Пскове, отключенное из-за врезки проложенной магистрали на пересечении улиц Рокоссовского и Байкова, рассчитывают восстановить к 12.00 18 ноября. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщил директор «Горводоканала» Константин Болотин.

По его словам, необходимые работы подрядная организация обещает выполнить за ночь, однако непростым является непосредственно сам процесс пуска водоснабжения.

«Пока наполнится система, пока выровняется давление, поэтому мы берём время с запасом -до 8 вечера. Оптимистично, к 12 часам дня давление в системе будет выравнено, стабилизировано, водоснабжение полностью восстановлено. Самый оптимистичный сценарий – к 10:00, самый пессимистичный – к 20:00», – отметил Константин Болотин.

Отсутствие воды, перебои в подаче или ухудшение ее качества на дальнем Завеличье в Пскове, в связи с отключением участка трубы холодного водоснабжения, возможны по следующим адресам:

улица Рокоссовского – 30, 36а, 36, 38, 44а, 44, 46, 40в, 40, 34а, 34, 32, 42, 42а, 40а, 48, 2, 4, 6а, 6, 4, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24б, 24, 24а, 26, 26а, 1, 3, 5, 3а, 7, 9, 9а, 11, 5а, 13.

улица Михаила Егорова – 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а.

улица Балтийская – 1, 1б, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8,10, 14а, 16, 16а, 18а, 20а.

улица Завеличенская – 1, 2, 3, 3а, 4, 6.

улица Пражская – 8/12.

улица Венская – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

улица Байкова – 1, 3, 5, 7, 9, 13, 11, 15, 17, 2, 4, 8, 10, 10/11, 2/22.

улица Западная – 12, 13, 15, 14, 14а, 16, 18, 20а, 20, 22, 17, 21, 23, 25, 25а, 27, 21а, 31, 24, 26, 4, 2, 2а, 2в, 6, 1, 3, 1а.

улица Михайловская – 1.

улица Кузбасской Дивизии – 30а, 30, 36, 32, 34, 40, 42, 44, 38, 46, 48, 50.

улица Коммунальная – 45, 47, 49, 53, 51, 61, 65, 63, 67, 696, 69а, 69, 75, 75а, 756, 77, 79, 81, 64, 66, 58, 58a, 54, 54а, 56а, 70, 72.

Рижский проспект – 65, 57, 55, 53, 61, 63, 59, 67, 67а, 69, 69а, 73, 75, 79, 79а, 83а, 83, 89, 77, 81, 85, 87, 83а, 93, 91, 95, 91a, 85а, 87a.

улица Печорская – 1, 1а, 16, 7, 5, 5а.

улица Никольская – 1, 2, 3, 4, 5, 2а, 3а, 4а, 5а.

улица Владимирская – 1, 2, 3, 36, 4, 6, 8, 10, 5, 5а, 56, 5в, 3в, 7а, 7, 76, 9а, 9, 96, 9в, 11, 11в.

улица Крестки – 7.