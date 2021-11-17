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Экономика / ЖКХ

К 12.00 18 ноября рассчитывают восстановить водоснабжение на Завеличье в Пскове

17 ноября 2021 года, 15:26

Водоснабжение на Завеличье в Пскове, отключенное из-за врезки проложенной магистрали на пересечении улиц Рокоссовского и Байкова, рассчитывают восстановить к 12.00 18 ноября. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщил директор «Горводоканала» Константин Болотин.

К 12.00 18 ноября рассчитывают восстановить водоснабжение на Завеличье в Пскове

Источник: pixabay.com

По его словам, необходимые работы подрядная организация обещает выполнить за ночь, однако непростым является непосредственно сам процесс пуска водоснабжения.

«Пока наполнится система, пока выровняется давление, поэтому мы берём время с запасом -до 8 вечера. Оптимистично, к 12 часам дня давление в системе будет выравнено, стабилизировано, водоснабжение полностью восстановлено. Самый оптимистичный сценарий – к 10:00, самый пессимистичный – к 20:00», – отметил Константин Болотин.

Отсутствие воды, перебои в подаче или ухудшение ее качества на дальнем Завеличье в Пскове, в связи с отключением участка трубы холодного водоснабжения, возможны по следующим адресам:

улица Рокоссовского – 30, 36а, 36, 38, 44а, 44, 46, 40в, 40, 34а, 34, 32, 42, 42а, 40а, 48, 2, 4, 6а, 6, 4, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24б, 24, 24а, 26, 26а, 1, 3, 5, 3а, 7, 9, 9а, 11, 5а, 13.

улица Михаила Егорова – 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а.

улица Балтийская – 1, 1б, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8,10, 14а, 16, 16а, 18а, 20а.

улица Завеличенская – 1, 2, 3, 3а, 4, 6.

улица Пражская – 8/12.

улица Венская – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

улица Байкова – 1, 3, 5, 7, 9, 13, 11, 15, 17, 2, 4, 8, 10, 10/11, 2/22.

улица Западная – 12, 13, 15, 14, 14а, 16, 18, 20а, 20, 22, 17, 21, 23, 25, 25а, 27, 21а, 31, 24, 26, 4, 2, 2а, 2в, 6, 1, 3, 1а.

улица Михайловская – 1.

улица Кузбасской Дивизии – 30а, 30, 36, 32, 34, 40, 42, 44, 38, 46, 48, 50.

улица Коммунальная – 45, 47, 49, 53, 51, 61, 65, 63, 67, 696, 69а, 69, 75, 75а, 756, 77, 79, 81, 64, 66, 58, 58a, 54, 54а, 56а, 70, 72.

Рижский проспект – 65, 57, 55, 53, 61, 63, 59, 67, 67а, 69, 69а, 73, 75, 79, 79а, 83а, 83, 89, 77, 81, 85, 87, 83а, 93, 91, 95, 91a, 85а, 87a.

улица Печорская – 1, 1а, 16, 7, 5, 5а.

улица Никольская – 1, 2, 3, 4, 5, 2а, 3а, 4а, 5а.

улица Владимирская – 1, 2, 3, 36, 4, 6, 8, 10, 5, 5а, 56, 5в, 3в, 7а, 7, 76, 9а, 9, 96, 9в, 11, 11в.

улица Крестки – 7.

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