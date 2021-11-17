В ночь на 18 ноября жителям дальнего Завеличья отключат воду

С 22:00 17 ноября до 8:00 18 ноября на улицах Коммунальной, Егорова, Балтийской, Байкова, Рокоссовского и Завеличенской отключат горячую и холодную воду. Об этом сообщает ПАИ.

На дальнем Завеличье проводят магистральные инженерные сети водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи. Воду отключат в связи с тем, что подрядная организация будет проводить врезку новых сетей на пересечении улиц Байкова и Рокоссовского.

«У подрядчика стоит задача завершить все работы к восьми утра 18 ноября, если он оперативно завершит работы, то мы постепенно начнём запускать воду в систему», - заявил директор Горводоканала Пскова Константин Болотин.



По его словам, жильцов о предстоящем отключении воды должны уведомлять управляющие компании. «Мы с нашей стороны довели информацию до администрации города ещё в понедельник, 15 ноября», – подчеркнул Болотин.



Жителям дальнего Завеличья рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды.