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Общество

В ночь на 18 ноября жителям дальнего Завеличья отключат воду

17 ноября 2021 года, 11:27

С 22:00 17 ноября до 8:00 18 ноября на улицах Коммунальной, Егорова, Балтийской, Байкова, Рокоссовского и Завеличенской отключат горячую и холодную воду. Об этом сообщает ПАИ.

В ночь на 18 ноября жителям дальнего Завеличья отключат воду

Фото: pixabay

На дальнем Завеличье проводят магистральные инженерные сети водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи. Воду отключат в связи с тем, что подрядная организация будет проводить врезку новых сетей на пересечении улиц Байкова и Рокоссовского.

«У подрядчика стоит задача завершить все работы к восьми утра 18 ноября, если он оперативно завершит работы, то мы постепенно начнём запускать воду в систему», - заявил директор Горводоканала Пскова Константин Болотин.

По его словам, жильцов о предстоящем отключении воды должны уведомлять управляющие компании. «Мы с нашей стороны довели информацию до администрации города ещё в понедельник, 15 ноября», – подчеркнул Болотин.

Жителям дальнего Завеличья рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды.

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