Пилот «Формулы 1» Виталий Петров посоветовал молодым псковским автогонщикам начинать с картинга

Первый российский пилот «Формулы 1» Виталий Петров посоветовал молодым начинающим автогонщикам из Псковской области картинг. Этим он поделился в рамках частной поездки в Псков в программе «ПАИ-Live».

Виталий Петров отметил, что самое главное для молодых начинающих автогонщиков, в том числе и из Псковской области, – это трудолюбие и умение ставить перед собой цели.

«Цель – это не обязательно попасть в «Формулу 1», у меня даже такой не было. У меня была цель – сегодня, сейчас, в эту минуту что я делаю. И на тот момент, когда я начинал, говорил, что хочу участвовать, хочу в преддверии соревнований работать над собой, тренироваться, ездить», – отметил гонщик «Формулы 1».

По его словам, автоспорт – это не только про езду, но и про многие другие составляющие, которые в совокупности помогут автогонщику в будущем. «Ездить за рулем надо. Это картинг – если мы говорим об автоспорте, например. Это и многое другое: зал, знание языков, обучение – все в совокупности даст плоды в будущем», – подчеркнул Виталий Петров.

В заключение первый российский пилот «Формулы 1» призвал псковичей не сидеть дома за компьютером, а идти заниматься тем, что больше всего нравится. «Вставайте и идите занимайтесь любимым делом», – обратился к жителям Псковской области автогонщик.

Гонщик «Формулы 1» также поделился своими впечатлениями о Пскове и рассказал о своем отношении к ралли и псковской трассе.

Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в гонках чемпионата мира «Формулы-1», и первый российский гонщик, завоевавший Гран-при «Формулы-1». Заслуженный мастер спорта России.