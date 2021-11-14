«Город преобразился»: Первый российский пилот «Формулы 1» поделился впечатлениями о Пскове

По его словам, Псков – приятный город, который за многие годы преобразился в лучшую сторону. «Насколько я помню, по школьной программе мы сюда ездили не один раз. И вот так смутно, что все выглядело, конечно, не так хорошо, как выглядит сейчас, поэтому приятно удивлен», – отметил Виталий Петров.

Пилот «Формулы 1» также отметил, что в Пскове у него живет много друзей.

Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в гонках чемпионата мира «Формулы-1», и первый российский гонщик, завоевавший Гран-при «Формулы-1». Заслуженный мастер спорта России.