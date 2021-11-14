Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Город преобразился»: Первый российский пилот «Формулы 1» поделился впечатлениями о Пскове

14 ноября 2021 года, 10:35

Первый российский пилот «Формулы 1» Виталий Петров поделился своими впечатлениями о Пскове в эфире программы «ПАИ-Live».

«Город преобразился»: Первый российский пилот «Формулы 1» поделился впечатлениями о Пскове

По его словам, Псков – приятный город, который за многие годы преобразился в лучшую сторону. «Насколько я помню, по школьной программе мы сюда ездили не один раз. И вот так смутно, что все выглядело, конечно, не так хорошо, как выглядит сейчас, поэтому приятно удивлен», – отметил Виталий Петров.

Пилот «Формулы 1» также отметил, что в Пскове у него живет много друзей.

Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в гонках чемпионата мира «Формулы-1», и первый российский гонщик, завоевавший Гран-при «Формулы-1». Заслуженный мастер спорта России.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышла телепрограмма «Страна чудес» о Пскове
Пилот «Формулы 1» Виталий Петров посоветовал молодым псковским автогонщикам начинать с картинга
Первый российский пилот «Формулы 1»: Много говорят про псковскую трассу ралли
До 6 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 14 ноября
Более 1 тыс. псковских пациентов воспользовались спецавтомобилями для посещения медучреждения
450 км дорог отремонтировали в Псковской области в 2021 году
О реализации нацпроектов в Псковской области рассказали на канале «Россия 24»
Видеокурс по созданию гравюр по технологиям XIV века разработали в Пскове
Губернатор поблагодарил псковичей за участие в переписи населения

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи