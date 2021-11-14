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Общество

Первый российский пилот «Формулы 1»: Много говорят про псковскую трассу ралли

14 ноября 2021 года, 11:05

Первый российский пилот «Формулы 1» Виталий Петров рассказал о своем отношении к ралли и псковской трассе в рамках программы «ПАИ-Live».

Первый российский пилот «Формулы 1»: Много говорят про псковскую трассу ралли

Он отметил, что в настоящее время является зрителем ралли. Однако данный вид автогонок не показывают по телевидению также, как показывают «Формулу 1». Из-за этого, по словам пилота «Формулы 1», зрители и болельщики не могут увидеть всего того, что происходит на самом деле.

«Так, конечно, по результатам некоторые отрезки я смотрю. И много говорят про псковскую трассу. Народу нравится сюда приезжать», – сообщил Виталий Петров.

Первый пилот «Формулы 1» также поделился своими впечатлениями о Пскове.

Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в гонках чемпионата мира «Формулы-1», и первый российский гонщик, завоевавший Гран-при «Формулы-1». Заслуженный мастер спорта России.

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