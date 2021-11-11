Затопленный немцами танк рассчитывают найти поисковики в болоте в Пыталовском районе

В Пыталовском районе в одном из болот начинаются поиски танка, который, по легенде, был затоплен немцами в 1944 году. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщил руководитель отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов.

Он рассказал, что по воспоминаниям местных жителей, захватчики обустроили аэродром и на его охране стоял танк. Только не известно, был это танк немецкий или советский, захваченный фашистами.

Ещё одна легенда гласит, что в 1944 году, когда советские войска пошли в наступление, немцы, по одним данным, тащили этот танк, по другим, ехали на нём, и в конечном итоге утопили машину в болоте.

«Наши товарищи несколько раз ездили, осматривали болото, но это было 20 лет назад, 15 лет назад», - отметил Дмитрий Ершов. Теперь же у поисковиков появился проводник — местный житель, которому в детстве бабушка рассказывала историю о танке и показывала место, где он может находиться.

«Мы уже совершили несколько выездов, обошли болото, привязали карту местности к немецкой аэрофотосъёмке, чтобы понимать, что и где находилось», - рассказал Дмитрий Ершов. Поисковики намерены продолжить обследование местности уже при помощи техники, как только позволит погода — чтобы выйти в болото, нужны либо заморозки, либо длительное отсутствие дождя.

В этом году в Пыталовском районе из Кокшинского болота был поднят самолёт Ил-2. Удалось найти и останки экипажа: летчика - младшего лейтенанта Чанкотадзе и стрелка - сержанта Земина.