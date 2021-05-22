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Общество

Поисковики начали подъем самолета Ил-2 времен войны в Пыталовском районе

22 мая 2021 года, 16:51

Поисковики начали подъем самолета Ил-2 времен войны в Пыталовском районе. Как сообщает корреспондент районной газеты «Наша жизнь», 22 мая началась «Вахта памяти», в ходе которой самолет поднимут.

Место крушения самолета ИЛ-2 с экипажем, погибшим 17 июля 1944 года при освобождении Пыталовского района, находится в болоте – в 6 километрах от суши. Фрагменты лежат глубине 5 метров. Чтобы достать останки бойцов и фрагменты самолета потребуется специальное оборудование, насосы, вездеход на гусеничном ходу и так далее

Ранее руководитель военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» Геннадий Корольков рассказывал, что к операции все готово, а мешают лишь погодные условия – слишком мокро и влажно. 

Поисковики начали подъем самолета Ил-2 времен войны в Пыталовском районе
Самолет упал в болото
Фото газеты «Наша жизнь»
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