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Общество

Поисковики подняли останки экипажа Ил-2, погибшего в Пыталовском районе во время войны

18 июня 2021 года, 16:04

Поисковики подняли останки экипажа Ил-2, погибшего в Пыталовском районе во время войны, сообщает газета «Наша жизнь».

Поисковики подняли останки экипажа Ил-2, погибшего в Пыталовском районе во время войны

Фото газеты «Наша жизнь»
Поисковики подняли останки экипажа Ил-2, погибшего в Пыталовском районе во время войны

Фото газеты «Наша жизнь»
Поисковики подняли останки экипажа Ил-2, погибшего в Пыталовском районе во время войны

Фото газеты «Наша жизнь»

Специалистам удалось обнаружить и летчика - младшего лейтенанта Чанкотадзе, и стрелка - сержанта Земина. Среди фрагментов самолета обнаружились личные вещи бойцов, в том числе обмундирование и читаемые документы, что случается особенно редко в поисковых операциях.

По словам руководителя отряда «Поиск-97» Дмитрия Ершова, личности погибших подтверждены документами из Министерства Обороны. Теперь предстоит разыскать родственников бойцов и определиться с место захоронения найденных останков.

Сама экспедиция завершилась сегодня, 18 июня. Официальное закрытие «Вахты памяти» по подъему самолета ИЛ-2 из Кокшинского болота в Пыталовском районе состоялось около памятного знака в деревне Шитики. В мероприятии приняли участие поисковики, представители администрации и местные жители. Они почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

Поисковики подняли останки экипажа Ил-2, погибшего в Пыталовском районе во время войны

Фото газеты «Наша жизнь»
Поисковики подняли останки экипажа Ил-2, погибшего в Пыталовском районе во время войны

Фото газеты «Наша жизнь»
Поисковики подняли останки экипажа Ил-2, погибшего в Пыталовском районе во время войны

Фото газеты «Наша жизнь»

Администрация района поблагодарила поисков за проделанную работу и вручила руководителям отрядов и всем тем, кто оказывал помощь в проведении «Вахты памяти», благодарности и небольшие подарки. Руководитель ВППОО «След Пантеры» Геннадий Корольков также наградил некоторых поисковиков орденами и благодарностями.

В завершение Дмитрий Ершов передал директору музея Дружбы народов Ларисе Перепечкиной Зимина в качестве экспонатов парашют летчика - младшего лейтенанта Левана Чанкотадзе и документы стрелка – сержанта Федора. 

Поисковая операция длилась 23 дня - с 22 мая. Последние останки самолета и экипажа удалось достать из глубины 8,5 метров.

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