Поисковики подняли останки экипажа Ил-2, погибшего в Пыталовском районе во время войны, сообщает газета «Наша жизнь».
Поисковики подняли останки экипажа Ил-2, погибшего в Пыталовском районе во время войны, сообщает газета «Наша жизнь».
Специалистам удалось обнаружить и летчика - младшего лейтенанта Чанкотадзе, и стрелка - сержанта Земина. Среди фрагментов самолета обнаружились личные вещи бойцов, в том числе обмундирование и читаемые документы, что случается особенно редко в поисковых операциях.
По словам руководителя отряда «Поиск-97» Дмитрия Ершова, личности погибших подтверждены документами из Министерства Обороны. Теперь предстоит разыскать родственников бойцов и определиться с место захоронения найденных останков.
Сама экспедиция завершилась сегодня, 18 июня. Официальное закрытие «Вахты памяти» по подъему самолета ИЛ-2 из Кокшинского болота в Пыталовском районе состоялось около памятного знака в деревне Шитики. В мероприятии приняли участие поисковики, представители администрации и местные жители. Они почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.
Администрация района поблагодарила поисков за проделанную работу и вручила руководителям отрядов и всем тем, кто оказывал помощь в проведении «Вахты памяти», благодарности и небольшие подарки. Руководитель ВППОО «След Пантеры» Геннадий Корольков также наградил некоторых поисковиков орденами и благодарностями.
В завершение Дмитрий Ершов передал директору музея Дружбы народов Ларисе Перепечкиной Зимина в качестве экспонатов парашют летчика - младшего лейтенанта Левана Чанкотадзе и документы стрелка – сержанта Федора.
Поисковая операция длилась 23 дня - с 22 мая. Последние останки самолета и экипажа удалось достать из глубины 8,5 метров.