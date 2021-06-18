Поисковики подняли останки экипажа Ил-2, погибшего в Пыталовском районе во время войны

Специалистам удалось обнаружить и летчика - младшего лейтенанта Чанкотадзе, и стрелка - сержанта Земина. Среди фрагментов самолета обнаружились личные вещи бойцов, в том числе обмундирование и читаемые документы, что случается особенно редко в поисковых операциях.

По словам руководителя отряда «Поиск-97» Дмитрия Ершова, личности погибших подтверждены документами из Министерства Обороны. Теперь предстоит разыскать родственников бойцов и определиться с место захоронения найденных останков.

Сама экспедиция завершилась сегодня, 18 июня. Официальное закрытие «Вахты памяти» по подъему самолета ИЛ-2 из Кокшинского болота в Пыталовском районе состоялось около памятного знака в деревне Шитики. В мероприятии приняли участие поисковики, представители администрации и местные жители. Они почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.