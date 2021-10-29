Госинспекция труда: Работодатели не могут заставлять псковичей работать на нерабочих днях

Работодатели, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, не могут заставлять псковичей трудиться на нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя государственной инспекции труда Псковской области Геннадия Иойлева.

По его словам, в период нерабочих дней в регионе будут работать только те категории граждан, которые трудятся в организациях, обеспечивающих работу жизнеобеспечения и инфраструктуры, на непрерывных производствах и в сфере обеспечения торговли продуктами питания. Все они прописаны в указе президента России.

Геннадий Иойлев также отметил, что данным указом работодатели не могут принуждать своих сотрудников работать в нерабочие дни.

С 30 октября по 7 ноября в Псковской области, как и по всей России, объявлены нерабочие дни. Кроме того, с 30 октября в Псковской области приостанавливается работа организаций культуры и досуга, а также вводится обязательное посещение общественных мест по QR-кодам. Также в этот период нерабочих дней номерной фонд гостиниц региона должен быть заполнен не более чем на 50%. Представители данной сферы отметили, что номера на период до 7 ноября уже полностью распроданы.