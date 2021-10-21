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Общество / Здоровье

С 30 октября в Псковской области приостанавливается деятельность организаций культуры

21 октября 2021 года, 21:50

Деятельность организаций культуры Псковской области приостанавливается с 30 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Ограничения вводятся до 7 ноября.

С 30 октября в Псковской области приостанавливается деятельность организаций культуры

Фото: Дарья Хваткова

С 30 октября в Псковской области приостанавливается работа театров, кинотеатров, музеев, экскурсионных бюро, концертных и иных организаций культуры. Данные ограничения не распространяются на финансово-хозяйственную деятельность в этих учреждениях. В период введения нерабочих дней разрешена работа касс. 

Кроме того, номерной фонд гостиниц Псковской области с 30 октября по 7 ноября должен быть заполнен не больше, чем на 50%. Время работы общепитов на период нерабочих дней сокращается до 23.00. С 25 октября по 7 ноября ограничивается работа детских игровых комнат (центров). 

В Указе губернатора также сообщается, что с 25 октября на дистанционный режим работы переводятся 30% сотрудников всех организаций, в том числе и пожилые граждане. 

С 30 октября в Псковской области вводится система QR-кодов. С 25 октября для граждан региона старше 65 лет вводится самоизоляция.

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