Система QR-кодов начнет действовать в Псковской области с 30 октября

Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области с 30 октября. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Ранее планировалось введение в области QR-кодов с 1 ноября.

С 30 октября граждане, которые достигли 18 лет, смогут посетить объекты общественного питания, аквапарки, бассейны, фитнес клубы и фитнес-центры, а также другие спортивные объекты только при предъявлении документа о завершенной вакцинации (сертификата) или о перенесенном коронавирусе в течении шести месяцев с момента выздоровления.